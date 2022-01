Inghilterra, bufera sul Liverpool: i club rivali chiedono di indagare sulle false positività

In Inghilterra è bufera attorno al Liverpool. Come riporta The Athletic, diversi club starebbero mettendo pressione alla English Football League (l'ente calcistico che organizza la Carabao Cup) affinché apra un'indagine sulle false positività al Covid di diversi giocatori dei Reds, che hanno portato al rinvio della gara di coppa con l'Arsenal dello scorso 6 gennaio. La questione è emersa dopo che il tecnico Jurgen Klopp ha dichiarato che all'interno del maxi focolaio che aveva colpito la sua squadra vi erano in realtà "molti falsi positivi".

Getty Images