Il Var non funziona: Champions League africana assegnata "a tavolino"

01/06/2019

E' finita nel peggiore dei modi la finale di ritorno della Champions League africana. A Rades, in Tunisia, si affrontavano Esperance Tunisi e Wydad Casablanca, reduci dall'1-1 della gara di andata. Alla fine sono stati i padroni di casa ad alzare il trofeo perché gli avversari si sono rifiutati di proseguire l'incontro dopo che si è scoperto che il Var era difettoso e non poteva essere utiulizzato. Questo è emerso quando l'arbitro non ha potuto verificare alla moviola la regolarità o meno di un gol annullato al 60' ai marocchini sul punteggio di 1-0 per l'Esperance. La beffa oltre al danno per il Wydad, visto che il replay televisivo ha poi mostrato che la rete cancellata per fuorigioco, era invece regolare.