Il segreto dell'imbattuto Chelsea di Tuchel: un codice di parole segrete tra i giocatori

Da quando è arrivato l'allenatore tedesco i londinesi non perdono da dodici partite tra tutte le competizioni

Con il pareggio di Leeds il nuovo Chelsea guidato da Tuchel ha prolungato la serie di partite senza sconfitte. Dall'arrivo dell'allenatore tedesco i blues hanno vinto 6 partite (tra cui quelle in trasferta con Tottenham e Liverpool), pareggiandone 4, in Premier League e portando a 12 le gare da cui sono usciti imbattuti (comprese la preziosa vittoria fuori casa contro l'Atletico Madrid in Champions e quella con il Barnsley in FA Cup). In più, dall'arrivo di Tuchel, il Chelsea ha subito solo due reti ed è a due partite dal record, detenuto da Sarri, di match di fila senza sconfitte in Premier League. Secondo il Sun, dietro a questi numeri c'è un segreto.

Si tratterebbe di un codice segreto che l'allenatore avrebbe previsto per migliorare lo sviluppo del gioco. Tuchel sfrutterebbe un linguaggio comune dei suoi giocatori che, utilizzando parole conosciute solo dalla squadra, sono in grado di sapere quando e dove correre e chi debba ricevere il pallone alla fine dell'azione. Secondo il giornale inglese un avversario avrebbe dichiarato: "Non ti rendi conto di quello che succede ma loro sanno esattamente cosa stanno facendo. I loro attacchi sono rapidi e letali perché a volte colui che effettua il passaggio non deve nemmeno guardare per sapere dove sia il compagno. Usano parole diverse per le varie situazioni in modo che i rivali non le possano capire durante il gioco".