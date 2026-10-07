Il saluto di Messi agli argentini: "So che è la decisione giusta, non dimentico Diego che ci ha aiutato anche dal cielo"

"Ieri è stata la mia ultima partita e già mi manca indossare la maglia albiceleste. So che sto prendendo la decisione giusta. È stato un viaggio incredibile, pieno di gioie e anche di un po' di tristezza, ma so che ogni passo che ho fatto ne è valsa la pena". Comincia così il messaggio social di Leo Messi agli argentini dopo il suo addio alla Nazionale. "E mi sono rimaste molte cose da dire - ha aggiunto - È impossibile per me esprimere tutto ciò che provo con le parole o in un post. Questo viaggio sarebbe stato impossibile senza la mia famiglia, che è sempre stata al mio fianco e mi ha sostenuto, specialmente nei momenti difficili, quando avevo più bisogno. I miei amici, tutti i compagni di squadra e gli allenatori che ho avuto sono stati essenziali. Non voglio dimenticare Diego, che ha portato il nostro paese dove meritava di essere e che ci ha aiutato stando con noi anche dal cielo, in ogni passo che abbiamo fatto". Messi ringrazia poi "i club per cui ho giocato, per aver sempre rispettato i miei sentimenti e per avermi permesso di dedicarmi al nostro paese quando si trattava di indossare la maglia della Selección. E, naturalmente, grazie a Dio: senza la sua guida e volontà non staremmo neanche sognando di essere arrivati fin qui. Vi voglio molto bene, mi mancherete e vi sarò sempre grato per essere stato al nostro fianco, al mio fianco".