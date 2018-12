Il Real riparte, Valencia piegato 2-0

01/12/2018

REAL MADRID-VALENCIA 2-0

Il Real sa di non poter più sbagliare in campionato e parte subito all’attacco. La fortuna arride ai Blancos, agevolati da una clamorosa autorete di Wass, che di testa infila il proprio portiere su un cross. Fino alla mezz’ora, la squadra di Solari controlla agevolmente il match, andando vicina al raddoppio due volte con Bale. Entrano in gara anche gli ospiti, Courtois deve intervenire su Parejo, poi prima dell’intervallo è Benzema ad avere una buona occasione ma è impreciso. In avvio di ripresa, massimo sforzo del Valencia, con Santi Mina e Gabriel che vanno vicinissimi al bersaglio grosso, mancandolo di poco. Il Real capisce di dover chiudere i conti, Asensio non riesce nell’impresa ma ce la fa Lucas Vazquez su assist di Benzema e dopo controllo del Var della sua posizione regolare.



LE ALTRE GARE

Il Celta Vigo ringrazia la doppietta di Iago Aspas (38’ e 77’) e torna alla vittoria dopo tre gare piegando per 2-0 l’Huesca. Seconda vittoria di fila per il Leganes, che passa per 4-2 sul campo del Valladolid: a segno Oscar (12’), Siovas (42’) e due volte Carrillo (66’ e 75’), per i padroni di casa Toni (50’) e Unal (93’). Terzo ko consecutivo per l’Espanyol, che crolla in casa del Getafe: i madrileni vincono per 3-0 con un grande secondo tempo (vantaggio di Molina al 55’, arrotondano Mata al 65’ e l’ex romanista Antunes all’80’) e irrompono nei quartieri alti della classifica.