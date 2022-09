Il Napoli abbraccia Insigne: la moglie Jenna ha perso il bambino 

Il dramma

Il club di Spalletti su Twitter: "Cara Jenny, caro Lorenzo, tutta la famiglia del Napoli vi è vicina e vi abbraccia forte". Spiegata anche la mancata convocazione in Nazionale

Il Napoli si stringe attorno all'ex capitano Lorenzo Insigne, ora attaccante del Toronto, dopo che la moglie Jenny Darone, al sesto mese di gravidanza, ha perso la bambina che portava in grembo. "Cara Jenny, caro Lorenzo, tutta la famiglia del Napoli vi è vicina e vi abbraccia forte", scrive il club partenopeo su Twitter. I messaggi di conforto sono migliaia anche sui social: “Non c’è colore di maglia, solo silenzio e rispetto: noi ti sosterremo sempre, anche in questi momenti brutti che fanno parte della vita. La tua città si chiama Napoli e rimarrà tale. Intanto un abbraccio forte a te e alla tua famiglia”, sono solo alcuni dei commenti pubblicati nelle ultime ore online.

Che fosse successo qualcosa di grave lo si era intuito: Insigne era stato esentato dagli allenamenti del Toronto, in Mls, per motivi personali. Accanto a lui, in questo momento difficile, anche l’amico Criscito.

Esultando con un pallone sotto la maglietta dopo un gol segnato col Toronto, era stato lo stesso Insigne a rendere noto di essere in attesa del terzo figlio. Poi, però, la situazione della moglie è andata aggravandosi fino al tragico epilogo.

Si spiega così anche la mancata convocazione in Nazionale: Mancini ha chiamato Immobile, Jorginho, Bonucci e altri della vecchia guardia ma non Lorenzo, che però non è stato depennato definitivamente. La scelta sembra essere stata fatta per rispettare il lutto del giocatore.