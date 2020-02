Il maltempo in Europa ferma il calcio: rinviata City-West Ham

PROGRAMMA STRAVOLTO

Il maltempo che sta imperversando sull'Europa mette il calcio in ginocchio. La sfida di Premier League tra Manchester City e West Ham è stata posticipata a causa della tempesta Ciara: la decisione è stata presa "nell'interesse dei tifosi e del personale di sicurezza". Non è stata comunicata per il momento la data di recupero. Rinviata anche la gara di Bundesliga tra Borussia Moenchengladbach e Colonia per la minaccia della tempesta Sabine.

La Federcalcio olandese ha rinviato tutte le partite dell'Eredivisie in programma domenica a causa dei forti venti attesi spiegando che "la sicurezza di tifosi e di giocatori non può essere garantita". Le prime tre squadre in classifica, Ajax, AZ Alkmaar e Feyenoord, avrebbero dovuto giocare proprio oggi. Non sono state annunciate al momento le date dei recuperi.