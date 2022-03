Il grande calcio internazionale sul canale 20: 5 amichevoli di lusso in esclusiva in chiaro

Il grande calcio internazionale torna sulle Reti Mediaset. In occasione della sosta dei campionati, da sabato 26 a martedì 29 marzo, il canale 20 propone - in diretta, HD e in esclusiva in chiaro - cinque amichevoli di lusso tra nazionali che vogliono testare il proprio stato di forma in vista dei prossimi Mondiali, che si svolgeranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Sulla rete tematica diretta da Marco Costa si parte sabato 26 marzo, con l’Inghilterra vicecampione d’Europa che ospita la Svizzera, per proseguire con la Germania che riceve Israele. Lunedì 28 marzo è la volta del Montenegro contro la Grecia, mentre martedì 29 marzo la Serbia vola in Danimarca, e l’Olanda sfida la Germania in una classica del calcio europeo. Tutti i match sono anche in live streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it.

Getty Images