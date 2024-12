Il fratello muore, Maestro resta in campo e lo stadio gli rende omaggio

Momenti di grande commozione in Turchia alla fine della gara vinta 2-1 dall'Adana Demirspor contro il Besiktas. Nell'intervallo della partita il centrocampista angolano Antonio Simao Muanza, meglio conosciuto come "Maestro", è stato informato dai dirigenti della morte del fratello e nonostante il dolore e lo sconforto per il grave lutto ha voluto rimanere comunque in campo e dare il suo contributo fino al triplice fischio. Decisione che ha colpito molto i compagni di squadra e i tifosi dell'Adana Demirspor e che al termine della partita ha innescato l'omaggio di tutti i supporter presenti allo stadio.