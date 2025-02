Il Feyenoord in emergenza avvisa il Milan: "Sono tra i migliori, ma in casa nostra può succedere di tutto"

In attesa di sfidare il Milan per i play-off di Champions League (l'andata si gioca mercoledì), il Feyenoord ha rialzato sabato la testa in Eredivisie. Il club di Rotterdam, impegnato nel derby casalingo con lo Sparta, è riuscito a vincere la prima gara del nuovo anno in campionato: 3-0 nel segno di Timber, Moussa e Paixao. Tre punti che sanno di ossigeno per l'ex club del rossonero Gimenez, quarto in patria e reduce da tre sconfitte e un solo pareggio in patria prima del successo nella stracittadina.