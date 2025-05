Arbitri Serie A: Napoli-Genoa a Piccinini, Lazio-Juve a Massa

L'Aia ha reso noto gli arbitri della 36/a giornata di Serie A in programma nel weekend. Per il posticipo domenicale tra Napoli e Genoa designato Marco Piccinini. A dirigere Torino-Inter, in programma sempre domenica ma alle 18.00, sarà Federico La Penna. Per la lotta Champions, sabato alle 18 Lazio-Juventus sarà diretta da Davide Massa, mentre lunedì Atalanta-Roma da Simone Sozza. Queste le designazioni complete: Milan-Bologna (09/05 ore 20.45) Marinelli; Como-Cagliari (10/05 ore 15.00) Fourneau; Lazio-Juventus (10/05 ore 18.00) Massa; Empoli-Parma (10/05 ore 20.45) Fabbri; Udinese-Monza (10/5 ore 12.30) Crezzini; Hellas Verona-Lecce (10/5 ore 15.00) Maresca; Torino-Inter (10/5 ore 18.00) La Penna; Napoli-Genoa (10/5 ore 20.45) Piccinini; Venezia-Fiorentina (12/05 ore 18.30) Marchetti; Atalanta-Roma (12/05 ore 20.45) Sozza.