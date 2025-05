Giudice B: due giornate di stop a Sgarbi (Juve Stabia)

Il giudice sportivo della serie B, ha squalificato venti calciatori in relazione alle partite della 37/a giornata. Due giornate di stop sono state inflitte a Sgarbi (Juve Stabia), un turno a Fiorillo (Carrarese), Florenzi (Cosenza), Oliva (Modena), Pompetti (Catanzaro), Benali (Bari), Ceccherini (Cremonese), Dickmann (Brescia), El Kaouakibi (Sudtirol), Elia (Spezia), Kofler (Sudtirol), Maita (Bari), Masciangelo (Cittadella), Molina (Sudtirol), Radaelli (Mantova), Radunovic (Bari), Rover (Sudtirol), Santoro (Modena), Sersanti (Reggiana), Yepes (Sampdoria). Ammenda per la Reggiana e un turno di squalifica anche per l'allenatore del Bari Moreno Longo.