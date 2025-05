Usa, Mikaela Shiffrin tra proprietari nuova squadra Denver femminile

La sciatrice vincitrice di una medaglia d'oro olimpica, Mikaela Shiffrin, è entrata a far parte del gruppo di proprietari della squadra di espansione della National Women's Soccer League di Denver, il cui lancio è previsto per il prossimo anno. Shiffrin, otto volte campionessa del mondo e due volte medaglia d'oro olimpica, è l'ultima atleta famosa ad aver investito in una squadra della NWSL. A Denver è stata assegnata la sedicesima squadra della NWSL all'inizio di quest'anno. Un club di Boston si unirà a Denver per il lancio il prossimo anno. Shiffrin afferma che "la crescita dello sport femminile è uno dei movimenti più entusiasmanti nella nostra cultura odierna".