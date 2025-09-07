Logo SportMediaset
immagini drammatiche

Il dramma di Sudakov, giocatore del Benfica: la casa di Kiev bombardata dai russi

La denuncia del calciatore ucraino: "Mia moglie, mia figlia e mia madre erano a casa in quel momento"

07 Set 2025 - 14:12
1 di 9
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

Georgiy Sudakov, centrocampista ucraino del Benfica, ha condiviso oggi sui suoi profili social le foto della sua casa a Kiev dopo che è stata bersaglio di un attacco russo a tarda notte.

© instagram

© instagram

L'attacco con droni e missili è avvenuto in un momento in cui la famiglia del giocatore si trovava nell'abitazione. "Ecco com'era la mia casa dopo stanotte", ha scritto il nazionale ucraino su Instagram, condividendo immagini che mostrano la distruzione registrata nel complesso residenziale situato nella capitale ucraina dove vive la famiglia.

© instagram

© instagram

 "Mia moglie, mia figlia e mia madre erano a casa in quel momento", ha aggiunto.

kiev
sudakov
guerra
russia

