Klopp pianifica il futuro: "Tornare ad allenare? Al momento lo escludo"

NUOVA VITA

© Getty Images Jurgen Klopp ha le idee piuttosto chiare sul suo futuro. Soprattutto su quello che non intende fare a breve. "Sono troppo giovane per giocare solo a padel e passare del tempo con i miei nipoti - ha spiegato l'ex tecnico di Borussia Dortmund e Liverpool smentendo le voci che di recente lo hanno inserito tra i candidati alla panchina dell'Inghilterra dopo le dimissioni di Southgate -. Tornerò ad allenare? In realtà lo escluderei al momento". "Vediamo come sarà tra qualche mese - ha aggiunto -. Al momento, non c'è nulla in cantiere".

"Non ho deciso di smettere per capriccio, è stata una decisione meditata - ha ribadito l'ex allenatore parlando del suo addio alla fine della scorsa stagione -. Cerco pace e tranquillità, semplicemente il momento di farmi da parte". "Però voglio ancora lavorare nel calcio e aiutare con la mia esperienza e i miei contatti - ha aggiunto volgendo lo sguardo al futuro alla possibilità idi confrontarsi con nuove sfide -. Vediamo cos'altro c'è per me".

Da giocatore Klopp ha disputato 325 partite per il Magonza, prima di assumere il ruolo di allenatore nel 2001. Si è trasferito al Dortmund nel 2008, vincendo due titoli di Germania e portando il club alla finale di Champions League del 2013, prima di firmare con il Liverpool nel 2015. In Premier League, Klopp ha contribuito a interrompere il trentennale digiuno dei Reds che sono tornati a vincere il titolo di campioni d'Inghilterra. Ma ha anche portato il club a tre finali di Champions League, vincendone una, oltre a una FA Cup, due Coppe di Lega e una Supercoppa Uefa.