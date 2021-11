Il Barcellona presenta Xavi: "Darò la mia vita per far sì che tutto funzioni bene"

SPAGNA

In diecimila al Camp Nou per il ritorno dell'ex blaugrana, oggi in panchina: "Mi sento preparato"

Diecimila tifosi blaugrana hanno riempito il Camp Nou per seguire la firma sul contratto, al fianco del presidente Laporta, e la presentazione ufficiale di Xavi come nuovo allenatore del Barcellona. Un evento in grande stile per un ritorno atteso da tempo. "È un sogno che si avvera. Nel 2015 sono andato via, ma il sogno era tornare e lo faccio con la massima responsabilità, ma con grande entusiasmo. Dobbiamo lavorare sodo, questa è la mia casa e anche se è un momento storico difficile, mi sento preparato. Il mio Dna non è cambiato, l'idea è sempre quella di essere protagonisti, avere la palla, creare occasioni, essere intensi. Credo che ci sia una squadra con talento e una fantastica generazione di giovani. Voglio trasmettere entusiasmo", ha detto Xavi, liberato in anticipo dall'Al Sadd. Il Camp Nou riabbraccia Xavi





































































Ultime gallery Vedi tutte

Vedi anche Calcio estero Barcellona, ufficiale Xavi nuovo allenatore: "Sono tornato a casa" Adesso, però, lo aspetta un compito arduo: "So di essere arrivato in un momento complicato. Mi piacciono le sfide, sono una persona competitiva e non potrei essere in un posto migliore. È una sfida spettacolare. Darò la mia vita per far sì che tutto funzioni bene. È la sfida più grande della mia carriera".

E ancora: "Sono molto emozionato, grazie mille, non voglio emozionarmi ma lo sono molto. Grazie mille alla società e ai tifosi. Come vi ho detto quando sono partito da qui, noi siamo la migliore squadra del mondo e il Barça ha bisogno di essere esigenti: non puoi pareggiare o perdere, qui devi vincere".

Su Guardiola: "Essere paragonato a Guardiola è già un successo per tutto quello che ha dato al calcio e al Barça. Per me è il miglior allenatore del mondo e ogni paragone per me adesso è un male. Saranno i risultati a dire se faro' bene o no, ma per me è un successo che mi confrontino con lui".

Sugli insegnamenti di Rijkaard, Guardiola stesso e Luis Enriqueo: "Molte volte mi vengono in mente consigli di Frank, Van Gaal, Vilà, mio padre, Cruyff, Guardiola, Luis Enrique...".

"Questo giorno segnerà la storia del club. Bentornato a casa Xavi e famiglia. È una giornata molto emozionante", le parole di Joan Laporta.