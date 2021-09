Il Barcellona assegna la maglia numero 10: l'eredità di Messi sulle spalle di Ansu Fati

LA DECISIONE

La giovane stella prende il numero della Pulce passata al Psg

Chiuso il calciomercato con la partenza di Griezmann e l'acquisto di Luuk De Jong, il Barcellona ha finalmente deciso a chi assegnare la maglia numero 10, indossata negli ultimi 13 anni da Leo Messi prima del passaggio al Psg. Il peso dell'eredità della Pulce è passata sulle spalle di un altro predestinato, Ansu Fati, che in precedenza ha giocato con il 22 prima e il 17 poi. ufficio-stampa

Ansu Fati è ancora alle prese con i postumi della doppia operazione al ginocchio sinistro ed è fermo dal 7 novembre 2020. Prima dell'infortunio, la giovane stella del Barça aveva giocato nella passata stagione 10 partite, 7 in Liga e 3 in Champions League, totalizzando 596 minuti in cui aveva messo a referto 5 gol (di cui uno nel Clasico contro il Real Madrid) e 2 assist. Nonostante abbia soltanto 18 anni, Ansu Fati ha già collezionato 43 presenze col Barcellona, segnando 13 gol (11 in campionato e 2 in Champions). Dopo Rivaldo, Ronaldinho e Messi, la mitica casacca numero 10 è ancora in buone mani. Infortuni permettendo...

ANSU FATI E LA MAGLIA NUMERO 10