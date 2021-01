Iffhs: Messi calciatore del decennio, Pirlo meglio di CR7. Simeone trionfa tra gli allenatori

CLASSIFICA IFFHS

Lionel Messi molto meglio di Cristiano Ronaldo (12°), ma anche Andrea Pirlo - ora allenatore del fuoriclasse portoghese - si è piazzato davanti a CR7 nella classifica per il "miglior giocatore del decennio" stilata dall'Iffhs. Diego Simeone è stato invece eletto miglior allenatore di club del decennio dalla Federazione internazionale di storia e statistica del calcio. A completare il podio dei calciatori ci sono Iniesta e Modric, mentre alle spalle di Simeone si sono piazzati - secondo i criteri dell'Iffhs - Guardiola e Klopp.

La Iffhs ha pubblicato l'elenco dei migliori calciatori del decennio 2011-2020, tenendo conto delle classifiche di ogni anno e assegnando un punteggio in base alla posizione di ogni stagione. A prevalere è stato Leo Messi, davanti all'ex compagno Iniesta. Terzo Modric, solo 12° Cristiano Ronaldo. L'unico italiano è Pirlo, 9°.

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone, vincitore del premio annuale del miglior allenatore di club del mondo nel 2016, in questo decennio ha realizzato grandi prestazioni con il suo club, l'Atletico di Madrid: 1 titolo in Liga, 1 Copa del Rey, 1 Super Coppa di Spagna, 2 Europa League, 2 Supercoppa UEFA e 2 volte finalista nelle finali di UEFA Champions League. La sua regolarità negli anni ha fatto la differenza per vincere il Premio di allenatore del Decennio 2011-2020.

LE CLASSIFICHE

MIGLIOR CALCIATORE:

Lionel MESSI Argentina 174

Andres INIESTA Spain 127

Luka MODRIC Croatia 113

Kevin DE BRUYNE Belgium 103

Toni KROOS Germany 90

Eden HAZARD Belgium 77

NEYMAR Brazil 71

Mesut OZIL Germany 69

Andrea PIRLO Italy 63

Yaya TOURE Cote Ivoire 60

XAVI Spain 55

Cristiano RONALDO Portugal 54

David SILVA Spain 52

James RODRIGUEZ Colombia 42

Bastian SCHWEINSTEIGER Germany 40

Christian ERIKSEN Denmark 38

Riyad MAHREZ Algeria 38

Paul POGBA France 35

Thiago ALCANTARA Spain 33

ISCO Spain 25



MIGLIOR ALLENATORE:

Diego SIMEONE Argentina 152

Josep GUARDIOLA Spain 144

Jürgen KLOPP Germany 105

Jose MOURINHO Portugal 91

Maximiliano ALLEGRI Italy 77

Unaï EMERY Spain 70

Zinedine ZIDANE France 59

Carlo ANCELOTTI Italy 57

Mauriccio POCHETTINO Argentina 56

Marcelo GALLARDO Argentina 56

Antonio CONTE Italy 53

Claudio RANIERI Italy36

Alex FERGUSON Scotland 35

Luis ENRIQUE Spain 35

Josef HEYNCKES Germany 34

Ernesto VALVERDE Spain 26

Arsene WENGER France 25

Leonardo JARDIM Portugal 25

Jesse MARSH USA 22

Laurent BLANC France 21