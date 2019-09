Icardi-Psg, l'indizio social di inizio agosto

Ora che Mauro Icardi è ufficialmente un giocatore del Paris Saint Germain, su Instagram spunta un indizio che potrebbe testimoniare come l'affare non sia stato solo una questione di ore, il rush finale dell'ultima giornata di mercato. L'8 agosto l'argentino aveva postato tre foto con un basco francese e, in una di queste, aveva anche aggiunto una spunta verde, stile "affare fatto".

In realtà una suggestione social più che altro, post dal sapore vacanziero (in uno di questi compare anche Valu). A maggior ragione considerando che sotto uno di questi aveva commentato anche Juan Jesus "Ti aspetto" quando ancora sembrava che Maurito potesse passare alla Roma. L'opzione Psg è sbucata con forza davvero solo domenica, e l'ufficialità a un'ora dal gong del mercato francese testimonia come l'operazione sia stata chiusa quasi al pelo.