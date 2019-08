Roma, Juan Jesus pressa Icardi: "Ti aspetto qui"

Juan Jesus chiama Mauro Icardi. Il brasiliano della Roma ha commentato con un eloquente "Ti aspetto", corredato da un cuore giallo, uno rosso e dall'emoticon di un Lupo, una foto dell'attaccante su Instagram. Il difensore vorrebbe riabbracciare quello che è stato il suo compagno di squadra all'Inter dal 2013 al 2016. Da tempo i nerazzurri hanno scaricato il 26enne (Lukaku ha preso la maglia numero 9) e tuttavia la punta quasi certamente non accoglierà l'invito di Juan Jesus. I giallorossi e il Biscione avrebbero volentieri inserito il centravanti nell'affare Dzeko (il club di viale della Liberazione dovrebbe chiudere settimana prossima) ma Maurito non gradisce questa soluzione e neppure l'opzione Napoli. Lascerebbe Milano solo per la Juventus: l'Inter sogna ancora lo scambio con Dybala, Andrea Agnelli avrebbe posto però il veto all'ipotesi ventilata in maniera implicita dalle parti in causa. Il ballo delle punte non è dunque terminato: Marotta vorrebbe ricavare dalla cessione dell'ex capitano 75 milioni per andare poi all'assalto di Milinkovic-Savic.