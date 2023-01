Galatasaray, Icardi re del derby come all'Inter: "Stessa storia"

"Altro derby, stessa storia" scrive Mauro Icardi su Instagram per festeggiare il 3-0 del Galatasaray sul Fenerbahce, ora staccato di 4 punti proprio dai giallorossi che rinsaldano la posizione in vetta al campionato turco. Un pensiero in chiave Inter, visto che in maglia nerazzurra Maurito era stato molte volte protagonista della stracittadina milanese. L'argentino è stato autore dell'assist del 2-0 di Akturkoglu e ha segnato il terzo gol al 100' (poi l'ammonizione per essersi tolto la maglietta nell'esultanza che ha ricordato quella in Inter-Milan 3-2 del 2017) che ha chiuso il match, la prima rete era stata di Oliveira.