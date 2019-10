Icardi a segno, il Psg domina l’Angers 4-0 e certifica il primato

LIGUE 1

Sempre e solo Paris Saint Germain in Ligue1. La squadra di Tuchel batte senza difficoltà al Parco dei Principi l’Angers per 4-0 e lo lascia per ora al secondo posto a cinque lunghezze di distanza. Nantes e Lilla, impegnate in serata, possono infatti sorpassare l’Angers in classifica. Superiorità parigina evidente in tutta la partita e concretizzata dalle reti di Sarabia al 13’, Icardi al 37’, Gueye al 59’ e infine Neymar al 90’. Icardi versione Champions

Psg ancora senza Cavani e Mbappe, ma con Neymar e Icardi dal primo minuto. A completare il tridente c’è Pablo Sarabia che al 13’ trova spazio da destra, converge e con il sinistro inaugura le marcature. Alioui è l’uomo in più nell’avvio di stagione dell’Angers, anche se non lo dimostra quando da dentro l’area spedisce largo in diagonale. Psg che continua a tenere il pallone, ma Santamaria con il destro da fuori tiene viva la concentrazione di Keylor Navas. Il Psg però ha troppo talento per non punire quando trova spazio, così al 37’ Neymar si muove tra le linee e trova Sarabia, pallone indietro e dentro l’area Icardi sa cosa deve fare per il raddoppio parigino e il primo gol con il Psg in campionato, dopo la prima gioia, decisiva, in Champions contro il Galatasaray.

Psg che cerca subito il terzo gol in avvio di ripresa. Neymar mira all’angolino con il piattone, Thomas respinge prima che sia troppo tardi, nessuno invece può nulla al 59’. Nuova folata offensiva del Psg, Sarabia vede il suo tiro in area respinto a centimetri dalla rete, secondo tentativo dell’ex Siviglia che diventa buono per Gueye che senza difficoltà infila. Angers che accusa il terzo colpo e rischia di sprofondare sulla doppia sgasata di Neymar, Butelle in uscita riesce sempre in qualche modo a opporsi. La squadra di Tuchel non rischia davvero nulla, Icardi esce dopo 70 minuti e si prende gli applausi del Parco dei Principi e di Wanda Nara, presente in tribuna. Manca solo il gol di Neymar per completare la festa, Butelle però si oppone ancora al diagonale destro del brasiliano dentro l’area di rigore, prima di cedere al 90’ con O’Ney che lo salta e deposita a porta vuota.