I tifosi del Psg contro Pogba: "Tua madre non ti vuole qui, nemmeno noi"

"Pogba, dovresti ascoltare tua madre: lei non ti vuole qui, nemmeno noi", così i tifosi del Psg scaricano Paul Pogba ancora prima del suo potenziale arrivo nella capitale francese. I rumor sul trasferimento dello United sono sempre più insistenti e i sostenitori del Paris non le mandano a dire. Hanno esposto, infatti, questo striscione per dire no al trasferimento. Il Psg si sta mettendo mano al mercato e così dopo Donnarumma e Sergio Ramos potrebbe essere la volta dell'ex juventino... sempre che i tifosi lo vogliano.

afp