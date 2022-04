"I nostri pensieri sono per te": la Juventus si stringe a Ronaldo

IL DRAMMA

Il club bianconero risponde su Instragram al campione portoghese dopo la notizia della morte del figlio durante il parto

“I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te, con Georgina e con tutta la famiglia in questo momento”. Anche la Juventus si stringe a Cristiano Ronaldo e, rispondendo al post del portoghese che annunciava la morte, durante il parto, di uno dei suoi gemelli, esprime la sua vicinanza al giocatore e alla sua famiglia. Oltre ai bianconeri hanno fatto immediatamente fatto sentire il proprio affetto a CR7 anche le altre sue squadre, dallo Sporting Lisbona al Manchester United, passando per il Real Madrid, tutti pronti a unirsi al terribile lutto di Ronaldo. Il mondo dello sport si stringe attorno a CR7





















































Moltissimi i messaggi di cordoglio anche da parte degli ex compagni - da Morata a Matuidi, per citarne solo due, ma anche Usain Bolt, Dybala, Felipe e Pjanic - e di altri campioni dello sport mondiale. “Amico mio - ha per esempio scritto Pelè -, ti mando le mie preghiere e il mio affetto in questo momento così difficile. Che Dio conforti i vostri cuori e illumini ogni passo del cammino”.

