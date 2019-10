Honda sogna le Olimpiadi e ci riprova: "Perché non mi fate un'offerta?"

SOGNANDO LE OLIMPIADI

Keisuke Honda è il ct della nazionale della Cambogia e il presidente dell'SV Horn, club di seconda divisione austriaca, ma non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e sogna di disputare le Olimpiadi con il Giappone. Per farlo però deve trovare una squadra disposta ad ingaggiarlo perché, dopo aver lasciato il Melbourne Victory, il giapponese classe 1986 è ancora senza contratto, nonostante durante l'esperienza australiana il suo bilancio sia stato piuttosto positivo (8 gol e 7 assist).

Ecco perché, dopo averci provato con il Milan e con il Manchester United, l'ex centrocampista rossonero ha lanciato un altro appello via Twitter alla disperata ricerca di una squadra che lo tesseri per farlo giocare: “Perché non mi fate un’offerta? Sono sicuro di essere ancora uno dei migliori calciatori in Asia” ha ascritto Honda sul proprio profilo.