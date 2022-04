Higuain, addio al calcio. Il padre annuncia: "A fine stagione si ritira"

Oggi 35enne, il Pipita ha un contratto con l'Inter Miami proprio fino al termine del 2022

Gonzalo Higuain, bomber argentino ex Napoli e Juventus adesso in forza all'Inter di Miami, ha deciso di lasciare il calcio. L'annuncio a sorpresa arriva dall'Argentina per bocca del padre dell'attaccante, Jorge Higuain, che in un'intervista a TNT Sports ha dichiarato: "Mio figlio mi ha detto che a fine anno lascerà il calcio". A 35 anni dunque il Pipita, che ha un contratto col club americano proprio fino al termine del 2022, dice basta e appende gli scarpini al chiodo: "Non lo vedo di ritorno in Argentina dopo l'avventura in MLS, lascerà l'attività professionistica", ha confermato il padre. Higuain, a fine stagione sarà addio al calcio































1 di 17 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images 1 di 17 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Nato in Francia (a Brest), nel 2006 Higuain ha rifiutato la convocazione di Domenech e ha scelto la nazionale argentina, con cui ha totalizzato 75 presenze diventando il sesto marcatore assoluto sia nel computo totale dei gol (31) sia per quanto riguarda le reti segnate ai Mondiali (5).

Figlio d'arte (il padre era un difensore che ha trascorso quasi per intero la carriera in Argentina, tranne un anno al Brest), il Pipita è cresciuto calcisticamente nel River Plate. Fa il suo esordio in prima squadra nel 2005, ma è l'anno successivo, con l'approdo in panchina di Daniel Passarella, che esplode e inizia a segnare a raffica attirando l'attenzione di Fabio Capello, che appena 19enne lo porta al Real Madrid per 13 milioni di euro.

Dopo sei stagioni e mezzo con sei trofei vinti, 264 partite giocate e 121 reti realizzate, sbarca a Napoli per 40 milioni e si prende la maglia numero 9. Dopo due stagioni da capocannoniere azzurro e due titoli (Coppa Italia e Supercoppa), nel 2015/16 chiude il campionato con 36 reti in 35 partite, vincendo la classifica marcatori e superando il record assoluto di reti in un singolo campionato italiano fino ad allora detenuto da Nordahl (1949-50) ed eguagliato da Ciro Immobile nella stagione 2019-20.

Il suo trasferimento dal Napoli alla Juventus, avvenuto nel luglio 2016 per 90 milioni di euro, oltre a fare moltissimo rumore è stato all'epoca il più costoso nella storia della Serie A. Con la maglia bianconera Higuain vince tre scudetti e due Coppe Italia segnando 66 gol in 149 partite, poi le avventure in prestito al Milan (negativa) e al Chelsea di Sarri (con la vittoria dell'Europa League), prima di tornare definitivamente alla Juve con il tecnico che lo alleava anche a Napoli.

La MLS con la maglia di Miami sarà l'avventura conclusiva, Higuain a fine stagione lascerà il calcio dopo aver segnato oltre 300 reti in carriera.