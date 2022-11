Haller, incubo senza fine: "Battaglia non ancora vinta, dovrò operarmi ancora"

ANNUNCIO SHOCK

L'annuncio dell'attaccante del Borussia Dortmund che in estate ha scoperto di avere un tumore ai testicoli

© Getty Images Il calvario di Sebastien Haller non è ancora finito. L'attaccante del Borussia Dortmund, a cui lo scorsa estate è stato diagnostico un tumore ai testicoli, dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. "Come pianificato fin dall'inizio, dopo la chemio sono state prese in considerazione diverse possibilità – si legge nel post che Haller ha condiviso sui social network -. La battaglia contro il cancro non è finita: dovrò sottopormi a un'operazione per eliminare definitivamente questo tumore che mi tiene lontano dal campo".

Poche righe scritte in sovrimpressione su una foto sfocata ma che lascia intravedere i dettagli più importanti: c'è Haller seduto in un letto di ospedale, la sua sagoma è in dissolvenza. Un duro colpo per il calciatore che era tornato ad allenarsi con l'Ajax, il suo ex club, a fine ottobre a tre mesi dal primo intervento chirurgico. Il rientro in campo non pareva più così lontano, fino alla notizia della ricaduta che in pratica azzera tutto quando fatto negli ultimi mesi e getta nello sconforto l'attaccante franco-ivoriano e tutto l'ambiente del Borussia Dortmund.

Vedi anche Calcio estero Borussia Dortmund, Haller operato: "Fuori per almeno un paio di mesi" Haller era stato prelevato dall'Ajax la scorsa estate per 35 milioni di euro, nella speranza che potesse sostituire a suon di gol il fenomeno Erling Haaland. Si era messo in luce con la maglia dei Lancieri, segnando 11 gol nella fase a gironi della scorsa Champions League.

Vedi anche Calcio estero Haller shock: "Sta combattendo un tumore maligno"