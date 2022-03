Guerra Ucraina, l'ex Arsenal Luzhny si arruola: "Gli atleti russi in silenzio appoggiano ciò che accade"

Anche Oleg Luzhny, come molti altri atleti, si è arruolato e ha preso le armi per difendere la sua Ucraina. L'ex capitano della nazionale, vincitore della Premier League con la maglia dell'Arsenal, ha raccontato come è cambiata la sua vita in un'intervista al Mirror. "Come tutti gli ucraini sono a difendere la nostra patria - le parole di Luzhny -. La situazione è molto tesa, le sirene suonano tre o quattro volte al giorno, anche di notte. Le persone devono correre freneticamente nei rifugi, anche le donne con bambini piccoli, che non capiscono cosa sta succedendo. Sono terrorizzati, intere città e interi villaggi vengono bombardati e distrutti, le persone vengono private di gas, elettricità, acqua e cibo".

