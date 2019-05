Grasshoppers come il Genoa: giocatori costretti a dare le maglie ai tifosi

15/05/2019

Il campionato svizzero alle prese con un caso che ricorda molto da vicino ciò che successe in Genoa-Siena di Serie A nel 2012: i tifosi del Grasshoppers (che stava perdendo 4-0 a Lucerna, risultato che ha condannato il club alla retrocessione in seconda divisione) hanno minacciato di fare invasione di campo, la mediazione dei calciatori è servita a poco. La squadra di Zurigo è stata costretta a consegnare le magliette agli ultras per poi rientrare negli spogliatoi: dopo 15' di interruzione, l'arbitro ha sospeso la gara con risultato ancora da omologare.