Gioiello Odegaard, gol e assist per convincere il Real Madrid

TALENTO RITROVATO

di

ENZO PALLADINI

E alla fine arriva Martin. Alla fine per modo di dire, perché Martin Odegaard non ha ancora compiuto 21 anni e ha ancora tutto il tempo per dimostrare che il Real Madrid non si è sbagliato nel 2015 quando ha investito su di lui, prelevandolo dallo Stromsgodset (la squadra norvegese dove l’aveva portato il padre allenatore) e blindandolo con un contratto da top player che gli garantisce introiti per 4,6 milioni di euro a stagione. Gli anni successivi sembravano aver steso l’oblìo su questo ragazzo, già si parlava di gioventù bruciata e promesse non mantenute. Basta poco per cambiare tutto.

L’ASSIST DELL’ANNO

Quest’estate il Real Madrid ha prestato Odegaard alla Real Sociedad dopo avergli prolungato il contratto fino al 2023. La sensazione dei dirigenti madridisti era che questo potesse essere l’anno buono per il ragazzo e forse l’intuizione era giusta. La Real Sociedad sta andando molto bene, se la sta giocando punto a punto con il Real Madrid. L’ultima uscita del talento norvegese è stata addirittura trionfale grazie all’assist per Mikel Oyarzabal che ha consentito ai baschi di aprire le marcature contro il Deportivo Alaves, partita vinta per 3-0 dalla squadra guidata da Imanol Alguacil. Le prime 6 giornate di campionato dicono parecchio sul valore del ragazzo: sempre titolare con la maglia della Real, ha segnato 2 reti contro Maiorca e Atletico Madrid, più quell’assist che in Spagna è stato già definito “la giocata dell’anno”. Un altro assist è arrivato nella partita pareggiata dalla sua Norvegia contro la Svezia per 1-1.

LA AFICION LO RIVUOLE

Un inizio di stagione simile non poteva passare inosservato e adesso la tifoseria del Real Madrid vorrebbe rivedere il ragazzo con la maglia dei blancos, dopo averlo pesantemente criticato quando si era esibito per le prime volte con la prestigiosa maglia bianca (esordio in Liga nel 7-3 contro il Getafe il 23 maggio 2015 a 16 anni e mezzo), mentre ora sarebbe molto utile anche in considerazione della lacuna numerica che si riscontra nel gruppo di centrocampisti a disposizione di Zidane. Qualcuno parla di un possibile rientro alla base di Odegaard già a gennaio, ma in questo caso il Real dovrebbe versare alla Real Sociedad una cifra a titolo di indennizzo. A fine stagione invece si tratterebbe di un normale “fine prestito”, soluzione che i dirigenti sembrano intenzionati ad adottare. Lo stesso Odegaard ha fatto sapere che tornerà al Real solamente quando avrà la possibili di giocare con una certa continuità ed essere protagonista.

COSA HA FATTO NEL FRATTEMPO

Dopo quell’esordio così precoce in Liga, Odegaard è rimasto al Real un altro anno e mezzo, senza mai giocare in campionato, accontentandosi di una presenza in Copa del Rey, Nel gennaio del 2017 è stato mandato in prestito agli olandesi dell’Heerenveen, 14 presenze (più due di playoff per l’Europa League) con un gol nella prima stagione, 23 presenze e 2 gol nella seconda stagione. L’anno scorso sono arrivati i segnali più confortanti, con un’ottima stagione ancora in Olanda con la maglia del Vitesse, 31 partite e 8 gol. Proprio queste prestazioni hanno convinto il Real a prolungare il contratto del ragazzo e a portarselo più vicino a casa, appunto alla Real Sociedad. E adesso forse è la volta buona.

Vedi anche Calcio estero Liga: prosegue la favola di Ansu Fati, cinquina del Barcellona. Real ok con il brivido, cade l'Atletico