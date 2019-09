Liga: il Real Madrid si sblocca col brivido contro il Levante

SPAGNA

Il Real torna a vincere in Liga, ma non mancano i brividi nella sfida interna con il Levante. Al Bernabeu termina 3-2: Karim Benzema segna due volte (al 25' e al 31'), Casemiro arrotonda il punteggio al 40', poi nella ripresa gli ospiti spaventano i Blancos. Al 49' segna infatti Borja Mayoral, al 75' è la volta di Melero (sono entrambi cresciuti nel Real Madrid). Il Var annulla un gol a Vinicius, quindi nel finale Courtois salva il risultato.

REAL MADRID-LEVANTE 3-2

Riparte non senza qualche grattacapo di troppo il Real Madrid, dopo i due pareggi consecutivi che hanno permesso all'Atletico Madrid di impostare una prima minifuga in vetta alla Liga. Dopo i mezzi flop contro Valladolid e Villarreal, le Merengues tornano a vincere al Santiago Bernabeu mettendo le cose in chiaro nel primo tempo, ma soffrendo fin troppo il ritorno del Levante nella ripresa. Grande protagonista torna comunque a essere Karim Benzema, che si sblocca al 25' con un gran colpo di testa in torsione dopo una bella iniziativa di Carvajal sulla destra. Il francese concede il bis già al 31', quando raccoglie il servizio in profondità di James Rodriguez e raddoppia con un rasoterra di sinistro. Il Levante sbanda, e al 40' Casemiro è tutto solo a centro area sul cross di Vinicius: il tris è servito. Sembra già tutto finito, nel secondo tempo però la partita cambia improvvisamente: al 49' Borja Mayoral (ragazzo cresciuto nelle giovanili del Real Madrid) punisce la casa madre infilandosi tra Sergio Ramos e Varane e accorciando le distanze. Benzema colpisce un palo e il Var annulla un gol a Vinicius per fuorigioco di James Rodriguez, poi il Ream Madrid trema: al 75' il Levante applica uno schema su corner che permette a Melero di trovarsi tutto solo sul secondo palo e depositare in rete la palla del 3-2. E anche questa rete è firmata da un canterano del Madrid. La difesa dei Blancos ancora una volta è colpevolmente ferma e si mostra tutt'altro che impenetrabile. Riesce però a resistere in un finale al cardiopalma, in cui è Courtois a salvare il risultato a tempo scaduto impedendo a Mayoral di trovare una doppietta che sarebbe stata dolorosa in tutti i sensi possibili per il Real Madrid.