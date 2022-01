Follia a Siviglia: Jordan colpito da un bastone lanciato dagli spalti, derby sospeso

Gara sospesa tra Betis e Siviglia, valida per gli ottavi di finale di Coppa del re dopo il lancio dagli spalti di un bastone che ha colpito in testa il centrocampista del Siviglia Joan Jordan. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi quando il risultato era sull'1-1: ospiti in vantaggio al 35' grazie all'ex Atalanta Papu Gomez, il pareggio dei padroni di casa al 39' con Fekir. Subito dopo il gol l'increscioso episodio che ha rovinato il derby. Interruzione momentanea poi diventata definitiva.