Germania, Haaland: "Ibrahimovic? Abbiamo la stessa mentalità"

Prima dello stop ai campionati Erling Braut Haaland era uno dei principali argomenti di conversazione per gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Il norvegese classe 2000 aveva fatto impazzire i tifosi del Salisburgo nella prima metà della stagione (28 gol in 22 presenze tra tutte le competizioni) e aveva poi lasciato a bocca aperta la Bundesliga, grazie alle 12 reti in 11 presenze dal suo approdo al Borussia Dortmund, tra le quali spicca la tripletta in 23 minuti all'esordio. Oggi il bomber giallonero si confessa e racconta della sua ammirazione per un giocatore in particolare: "Mi piace la mentalità di Ibrahimovic e il modo in cui vede le cose in modo diverso, penso di aver sempre avuto anche io la stessa fiducia - ha detto alla rivista Four Four Two - Mi piace vederlo giocare e mi piace anche il modo in cui passa da una squadra all'altra, in un altro paese, che non è facile, ma fa sempre gol dal primo momento".