Gb, giocatrice transgender accusa: "Boicottata dalle squadre rivali"        

IL CASO

Francesca Needham: "Si rifiutano di scendere in campo a causa della mia presenza"

Francesca Needham, calciatrice transgender di una squadra delle serie inferiori del South Yorkshire, ha accusato di essere discriminata dalle avversarie. Secondo la giocatrice, le altre squadre si rifiutano di scendere in campo a causa della sua presenza. "Nel migliore interesse del mio club e dei miei compagni di squadra che mi sostengono, ho preso la decisione di allontanarmi dal calcio per il prossimo futuro", ha dichiarato.

Sui social del Rossington Main Ladies Fc, la formazione della settima divisione di calcio femminile inglese, dove la giocatrice milita, la giocatrice ha espresso la speranza che "la questione della discriminazione percepita contro di me possa essere risolta pacificamente" con l'assistenza della Football Association. "È scoraggiante riconoscere che questa situazione contraddice tutto ciò che riguarda le politiche di diversità e inclusione, dato che ho rispettato diligentemente ogni singolo requisito stabilito dalla Federazione per giocare", ha aggiunto. Per l'attuale politica transgender della Fa "l'identità di genere non dovrebbe essere un ostacolo alla partecipazione al calcio". Ma l'ammissibilità è determinata caso per caso. I giocatori di età superiore ai 16 anni assegnati come maschi alla nascita che vogliono competere nel calcio femminile devono dimostrare che i loro livelli di testosterone nel sangue sono "entro il range femminile natale per un periodo di tempo adeguato in modo da ridurre al minimo qualsiasi potenziale vantaggio" e devono sottoporsi a controlli annuali.