Gattuso cuore d'oro, regali e donazioni ai dipendenti del Valencia

IL BEL GESTO

Il tecnico calabrese: "La vita mi ha dato molto. Mi piace fare regali, non mi piace riceverne"

© Getty Images Rino Gattuso ha lasciato a bocca aperta tutti i dipendenti del Valencia. Prima delle feste di Natale infatti, l'allenatore italiano avrebbe speso migliaia di euro per fare regali e donazioni proprio a chi lavora tra gli spogliatoi e il campo del club spagnolo. "La vita mi ha dato molto. Mi piace fare regali, non mi piace riceverne - ha dichiarato Ringhio al sito ufficiale dei Pipistrelli - Per me il Natale è una festa incredibile. Amo tutte le feste, ma il Natale soprattutto perché ho sempre aspettato i regali di papà, mamma e di tutti in famiglia. È qualcosa che mi ricorda quando ero piccolo. In casa mia è molto importante".

Gattuso rappresenta un razza speciale e rarissima: quella degli sportivi ricchi e famosi che non hanno rinnegato né storia personale, né radici. Per inseguire il suo grande sogno a soli 13 anni ha lasciato il suo paese (Corigliano Calabro, provincia di Cosenza ndr), ma il legame con territorio e famiglia è più integro che mai. E le Festività, per un giramondo come lui, sono la grande occasione per riunirsi tutti sotto lo stesso tetto. "Ricordo che eravamo tante persone, tutte in una piccola casa e tutte molto felici - ha aggiunto Ringhio -. Un Natale semplicissimo. Ognuno preparava un piatto, era un'atmosfera incredibile".

Vedi anche Calcio Gattuso: "Non mi fermo mai, mi sono rivisto in Amrabat"