Galtier, l'incontentabile: "Ci mancano un difensore e un altro attaccante" 

PARIS SAINT GERMAIN

L'allenatore dei parigini, in conferenza stampa, ha parlato dei giocatori che, secondo lui, ancora mancano nella rosa dei campioni di Francia

E' sicuramente l'allenatore più invidiato al mondo. Ha a disposizione Mbappé, Neymar e Messi e una delle rose più ampie e di elevato tasso tecnico al mondo. Eppure... Eppure anche lui, Christophe Galtier, guida tecnica del Psg degli emiri, non è contento. Nella conferenza stampa che precede la partita contro il Nizza, ha dichiarato che gli mancano un difensore e un attaccante. Facile pensare che il nome che continua a frullare nella sua testa, per il reparto arretrato, sia quello di Milan Skriniar, corteggiato in estate e nel mirino dei parigini per gennaio.

"Siamo dispiaciuti di non avere quel difensore centrale aggiuntivo. L'assenza di Kimpembé sta dando problemi, stiamo entrando in una lunga serie di partite intense e ci sarebbe piaciuto avere un centrale in più e anche un attaccante con un altro profilo. È raro però essere soddisfatti dopo una finestra di mercato. Io e Campos sappiamo che il presidente ha fatto del suo meglio". Avrà anche fatto del suo meglio ma non abbastanza, secondo Galtier.

Dalla risposta alla domanda sul fatto che Mbappé si possa trovare meglio in nazionale che al Psg, è poi facile capire quali caratteristiche debba avere la punta che ha in mente: "Non credo che abbia meno libertà qui da noi. È il nostro centravanti. Con Giroud, in Nazionale, ha qualcuno che gli apre gli spazi, ma noi non abbiamo quel profilo di giocatore. Deve essere altrettanto intelligente nel trovare altre giocate con Leo e Neymar, che gli danno la palla nello spazio".

Essere soddisfatti in pieno, nella vita, è sempre complicato. Galtier, però, forse esagera un po'...