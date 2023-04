Psg, Galtier si difende dalle accuse di razzismo: "Sono scioccato, non le accetto"

LA DIFESA

Il tecnico del Psg è tornato sulle polemiche: "Ho presentato denuncia"

© Getty Images Christophe Galtier e alla prima occasione utile ha risposto con fermezza alle accuse di razzismo ai tempi del Nizza. "Sono profondamente scioccato - ha dichiarato il tecnico del Psg ancora prima di iniziare la conferenza stampa di vigilia in Ligue 1 -, sono stato colpito nel profondo e non posso accettare che il mio nome e la mia famiglia vengano sporcati in questo modo". Galtier ha anche annunciato di aver preso provvedimenti: "Ho già presentato denuncia e non risponderò ad altre domande sull'argomento".

La vicenda ovviamente non è passata inosservata in Francia, come nel resto d'Europa, ma il tecnico del Psg ha ricevuto sostegno da società, tifosi e giocatori: "Ho ricevuto messaggi spiacevoli - ha ammesso Galtier -, ma anche positivi con manifestazioni pubbliche importanti sia in pubblico che in privato. Lo apprezzo perché bisogna sempre stare attenti in questo contesto a cosa si dice. Coi giocatori non ho parlato della questione, ma la risposta migliore me l'hanno data in campo con l'impegno in allenamento".