Galtier accusato di razzismo in Francia, rischia l'esonero dal Psg

IL CASO

Ai tempi del Nizza il tecnico avrebbe detto di aver "troppi neri e musulmani in squadra"

© Getty Images In Francia scoppia il caso Christophe Galtier. Il tecnico del Psg è finito infatti al centro di durissime polemiche a causa di una pesante accusa di razzismo nei confronti di giocatori di colore e musulmani. I fatti risalgono a quando Galtier sedeva sulla panchina del Nizza nella stagione 2021-22 e il Paris Saint-Germain ha già aperto un'inchiesta interna per far luce sulla vicenda ed eventualmente prendere provvedimenti. Visto le pesanti affermazioni contestate all'allenatore e il clamore suscitato dal caso, Galtier rischia infatti l'esonero immediato.

Nel dettaglio, a puntare il dito contro l'attuale tecnico del Psg è una mail dell'allora direttore generale del Nizza, Julien Fournier, indirizzata alla dirigenza del club. "È venuto nel mio ufficio e mi ha detto che dovevo tenere conto della realtà della città - si legge nella presunta comunicazione resa pubblica da RMC Sport -. Mi ha detto che non avremmo dovuto avere tanti giocatori di colore e musulmani in squadra". "Mi ha detto che era andato al ristorante e che tanti gli avevano fatto notare che il Nizza è 'una squadra di neri' - prosegue la mail -. Non ci sono state argomentazioni sportive, solo religiose o relative al colore della pelle".

Lo scorso anno lo stesso Fournier sull'addio di Galtier al Nizza si era espresso cosi': "Se spiego i veri motivi per i quali ci siamo picchiati, perché questa è la vera parola, Galtier non tornerà mai più in uno spogliatoio né in Francia, né in Europa". Ma non svelò i motivi. I tifosi del Psg hanno chiesto chiarezza e "qualora le accuse di Fournier fossero verificate, l'esonero di Galtier".