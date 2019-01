Gabigol già in gol col Flamengo, ma alla Playstation

09/01/2019

Neanche il tempo di firmare con il Flamengo che Gabigol è già andato in gol con la nuova maglia. L'attaccante ex Inter, infatti, si è messo subito all'opera con la Playstation e Pes 2019. Prima si è comprato, come nella realtà, e poi dopo la presentazione e sceso in campo e trovato la via della rete. Ora i tifosi rossoneri sperano che il brasiliano si ripeta anche nella realtà...