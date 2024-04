Frasi razziste, bufera su Burgos: "Attento Yamal, se no torni al semaforo"

in spagna

Incidente televisivo per l'ex portiere argentino: le scuse non sono bastate

© Da video In Spagna è scoppiata una vera e propria bufera dopo le parole di Mono Burgos nel pre-partita di Psg-Barcellona. Ospite dei canali di Movistar, l'ex stratega di Diego Simeone all'Atletico Madrid si è lasciato andare ad un commento a sfondo razzista con al centro il talentino dei blaugrana Lamine Yamal. "Attenti, il calcio è come la vita. Se non fa bene rischia di ritrovarsi al semaforo" la risposta alla conduttrice che evidenziava i tocchi pregni di qualità dell'esterno iberico.

Vedi anche Champions League Champions League, Psg-Barcellona 2-3: Xavi si aggiudica il primo round

Scontato il polverone che si è aperto in terra spagnola, lì dove Vinicius sta combattendo una vera e propria battaglia sul fronte razzismo. Il 54enne argentino è stato poi costretto a scusarsi per cercare di mettere una pezza: "Se qualcuno si è sentito offeso mi dispiace e mi scuso pubblicamente - le parole -. Non volevo ferire nessuno. Anzi, avrei voluto io stesso avere le qualità di Yamal. Sono stato troppo leggero, di questi tempi bisogna fare molta attenzione per non essere fraintesi". Le scuse però non sono bastate a placare la furia del Barcellona, che non ha mandato nessun tesserato ai microfoni della piattaforma televisiva spagnola.