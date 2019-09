Francia, sparisce la Coppa di Lega

LA DECISIONE

La notizia non ha sconvolto nessuno, di sicuro non i tifosi, ma è comunque rilevante: a partire dalla prossima stagione la Francia non avrà più la Coupe de la Ligue. Quella in corso sarà pertanto la 26esima e ultima edizione, a meno di cambi di rotta che al momento non sembrano ipotizzabili. Ad annunciare la decisione è stata la LFP tramite un comunicato eloquente.

"Riunitosi oggi, 18 settembre, il Consiglio di Amministrazione e poi l'Assemblea Generale della LFP hanno deciso di sospendere l'organizzazione della Coppa di Lega al termine dell'edizione 2019-20. In funzione delle condizioni del mercato, la LFP si riserva il diritto di rilanciare in seguito questa competizione. Questa decisione permette di alleggerire il calendario delle competizione, di dare più tempo di recuperare ai giocatori e di offrire un posto supplementare nelle coppe europee attraverso la classifica du Ligue 1 al termine della stagione 2020-21".

Creata nel 1994, non è mai stata considerata un vero obiettivo dai club: sparisce per assenza di emittenti televisive disposte ad acquistare i diritti di trasmissione. In 25 anni il Psg l'ha vinta 8 volte, di cui 5 consecutive tra il 2013 e il 2018, mentre nella scorsa stagione a trionfare è stato a sorpresa lo Strasburgo in finale con il Guingamp. Ma a differenza della Coppa di Francia, spesso teatro di favole come la FA Cup con squadre dilettantistiche capaci di arrivare fino in fondo, la Coppa di Lega non ha mai scaldato il cuore della gente. E nessuno ne sentirà la mancanza.