Francia, Mbappé fa doppietta all'Olanda e supera Platini

Kylian Mbappé si lascia alle spalle il brutto momento con il PSG, torna a vestire la maglia della Francia e rispedisce al mittente le critiche degli ultimi giorni con una doppietta che stende l'Olanda e regala ai Bleus la qualificazione a Euro 2024. Il fenomeno francese ha messo a segno il gol numero 41 e 42 con con la Nazionale in 72 presenze totali, raggiungendo e poi superando nella classifica dei marcatori all time una leggenda come Michel Platini. Ora il prossimo obiettivo è il compagno Antoine Griezmann (44). Più staccati Thierry Henry (51) e il milanista Olivier Giroud (54)