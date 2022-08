Finalmente si torna a giocare: oggi ripartono Premier, Bundesliga e Ligue 1

CAMPIONATI AL VIA

Con gli anticipi del venerdì sera ricomincia la stagione di tre tra i più importanti tornei mondiali

In attesa di Serie A e Liga, che partiranno tra una settimana, oggi è il giorno della partenza ufficiale della complicata (visto l'inedito mondiale invernale) stagione del grande calcio europeo. Con gli anticipi del venerdì sera iniziano Premier League, Bundesliga e Ligue 1. In Inghilterra si parte con il nuovo Arsenal di Zinchenko e Gabriel Jesus impegnato a Londra contro il Crystal Palace. La partita più stimolante va in scena in Germania con la sfida di Francoforte tra l'Eintracht e il Bayern Monaco, orfano di Lewandowski ma con un Mané in più. In Francia, invece, si inizia con Lione-Ajaccio.

La Premier entrerà nel vivo domani con la partita delle 13,30 tra Fulham e Liverpool, mentre alle 16 tocca al Tottenham di Conte impegnato in casa con il Southampton. Alle 18,30 tocca a un'altra favorita per la vittoria finale, il Chelsea, ospite dell'Everton. Domenica andranno in scena i due Manchester: lo United all'Old Trafford con il Brighton e il City a Londra contro il West Ham.

Il clou del sabato della Bundesliga sarà la sfida tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, mentre domenica scende in campo il Lipsia, impegnato a Stoccarda. In Ligue 1 il Psg affronta domani sera il Clermont in trasferta. Il nuovo Marsiglia di Tudor, invece, debutta domenica alle 20,45 al Velodrome contro il Reims.