Best Fifa Awards 2019: Messi miglior calciatore del mondo

L'EVENTO

Leo Messi si è aggiudicato il "FIFA Men's Player 2019", premio per il miglior calciatore del mondo assegnato da una giuria composta da commissari tecnici, capitani, giornalisti e tifosi. La Pulce ha battuto van Dijk e Ronaldo, assente alla serata di gala al Teatro Alla Scala di Milano per recuperare da un affaticamento muscolare. Klopp eletto miglior tecnico, a Daniel Szori il "Puskás Award" per il miglior gol dell'anno. Per l'Italia niente Top 11 per Chiellini. Best Fifa 2019: Messi è il migliore Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

- Miglior calciatore: vince Messi

Leo Messi è stato eletto miglior calciatore del mondo. La Pulce ha battuto Virgil van Dijk e Cristiano Ronaldo e si è aggiudicato il premio "FIFA Men's Player 2019". Per l'argentino salgono così a 6 i premi Fifa in bacheca.



- Miglior calciatrice: Megan Rapinoe

La miglior calciatrice del 2019 è la stella degli Usa Megan Rapinoe. Battute la connazionale Alex Morgan e l'inglese Lucy Bronze.



- Top 11: Chiellini non c'è

Niente Top 11 per Giorgio Chiellini, unico italiano nominato ai Best Fifa 2019. La squadra dei migliori è infatti composta da Alisson, De Ligt, Sergio Ramos, Van Dijk, Marcelo, Modric, De Jong, Mbappe, Messi, Hazard, Ronaldo.



Jill Ellis, ct degli Usa Campione del Mondo, supera l'inglese Phil Neville e l'olandese Sarina Wiegman: è lei la miglior allenatrice dell'anno nel calcio femminile.

- Miglior portiere dell'anno: vince Alisson

Dopo aver contribuito con le sue parate alla conquista della Champions League, Alisson ha vinto il premio "miglior portiere dell'anno". Superati Ederson e Ter Stegen.



- Calcio femminile: la Top 11



Marcelo Bielsa e il suo Leeds si aggiudicano il premio Fair Play per aver lasciato segnare l'Aston Villa dopo essere andata in vantaggio con un giocatore della squadra avversaria a terra.

- Calcio femminile: Sari van Veenendaal miglior portiere

Il premio di miglior portiere dell'anno nel calcio femminile va all'olandese Sari van Veenendaal. Battute Christiane Endler e Hedvig Lindahl.



- Migliori tifosi: a Silvia Grecco il Fan Award

Il premio dedicato ai tifosi è stato assegnato a Silva Grecco, la mamma brasiliana che racconta le partite di calcio al figlio non vedente.

- Miglior tecnico Jurgen Klopp

Jurgen Klopp batte Guardiola e Pochettino e si aggiudica il premio di miglior allenatore dell'anno.

- Puskás Award: il miglior gol dell'anno è di Daniel Szori

Il premio per il gol più bello va all'ungherese del Debrecen Daniel Zsori, autore della splendida rovesciata contro il Ferencvaros dello scorso 16 febbraio. Battuti Quintero e Messi.