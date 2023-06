Fenerbahce, prima grana con Dzeko: non vuole giocare un torneo in Russia

contro la guerra

L'ex attaccante dell'Inter è contro l'invasione dell'Ucraina e già lo scorso anno aveva boicottato Bosnia-Russia

A meno di una settimana dal suo trasferimento in Turchia, scoppia la prima grana tra Edin Dzeko e il Fenerbahce. L'ex attaccante dell'Inter, infatti, non intende prendere parte al torneo previsto a inizio luglio a San Pietroburgo, in Russia, dove la sua nuova squadra è invitata a partecipare insieme ai padroni di casa dello Zenit, ai serbi della Stella Rossa Belgrado e agli azeri del Neftchi Baku. Il motivo è strettamente politico, visto che Dzeko si è apertamente schierato contro l'invasione russa ai danni dell'Ucraina.

Secondo Fotospor Dzeko, che già lo scorso settembre si schierò apertamente contro l'amichevole tra le Nazionali di Russia e Bosnia (poi saltata), avrebbe il sostegno di diversi compagni di squadra, per lo più stranieri, ma non ha l'appoggio pubblico ufficiale del club. Anzi, visto che Dzeko ha sottoscritto l'impegno di giocare anche le amichevoli, rischia anche una multa da parte del Fenerbahce. Secondo il programma del torneo, i turchi affronteranno lo Zenit il 9 luglio, la Stella Rossa il 12 e per finire il Neftchi il 15.

