Il Fenerbahce annuncia Edin Dzeko: "Felice di essere qui"

UFFICIALE

Il club turco ha annunciato l'arrivo del bosniaco: "Felice di essere qui, non vedo l'ora di incontrare i tifosi". Biennale da 4,2 milioni a stagione

Edin Dzeko saluta l'Italia, la Serie A e l'Inter e si prepara alla sua nuova avventura in Turchia. Dopo il superamento delle visite mediche, il Fenerbahce ha annunciato ufficialmente l'attaccante bosniaco. Sui social l'ex nerazzurro ha pronunciato le prime parole per il nuovo club: "Sono felice di essere qui, non vedo l'ora di incontrare i tifosi", prima di intonare l'inno del Fenerbahce. Svelate anche le cifre del contratto: un biennale da 4,2 milioni di euro a stagione.

IL POST DEL FENERBAHCE

Dzeko, 37 anni compiuti lo scorso 17 marzo, lascia l'Italia dopo sei stagioni alla Roma e due all'Inter: 260 apparizioni in maglia giallorossa e 119 gol, 101 match e 31 reti con quella nerazzurra. A Milano ha vinto 4 trofei, due Coppe Italia e due Supercoppe. Prima punta, trequartista, regista avanzato: Edin è stato capace di fare tutto, tecnicamente superiore alla media, tatticamente di rara intelligenza. Senso del gol, visione di gioco, esperienza, fisico: giocatore sopraffino che ha scelto ora il campionato turco per chiudere probabilmente la carriera, ma ora come ora a Istanbul sbarca un attaccante ancora capace di grandi cose e ben lontano dal pensionamento.