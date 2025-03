Fenerbahce, furia Mourinho contro l'arbitro: "Spero non sia per la finale di Budapest..."

Impresa solo sfiorata per il Fenerbahce di José Mourinho. I turchi hanno vinto 2-0 nei tempi regolamentari in casa dei Rangers e poi sono stati eliminati ai rigori, ma dopo il match lo Special One ancora una volta è tornato sulle decisioni arbitrali: "Non posso dire cosa sto passando perché non voglio essere punito dalla UEFA. Spero che quello che ci è successo in Europa quest'anno non sia il risultato della finale giocata a Budapest... Spero che siano cose ordinarie indipendenti da ciò. La partita con lo United, i rigori, quello che è successo oggi. Si dice che l'arbitro VAR sia uno dei migliori al mondo, Van Bokel…".