Felipe Anderson, nessun rimpianto: "Ero stanco della Lazio"

23/11/2018

A Roma c'è ancora qualcuno che rimpiange i suoi dribblign e le sue giocate, ma Felipe Anderson ha messo una pietra sopra al suo passato in biancoceleste. "Ero stanco della Lazio, quello che cercavo veramente era un progetto e una squadra che credessero in me al 100% - ha spiegato l'attaccante del West Ham al Daily Mail -. Quando ho saputo dell’interesse degli Hammers, è stato facile scegliere di andare via".