FC Copenaghen, il Telia Parken diventa scuola a cielo aperto per 200 alunni

La pandemia di Covid-19 ha cambiato le abitudini di tutto il mondo, anche nel calcio. In Danimarca si sta provando a ripartire e le società di calcio sono tra le più attive per cercare soluzioni di nuova normalità. Se l'Aarhus vorrebbe portare i tifosi allo stadio con Zoom, il Copenaghen ha lanciato un'iniziativa unica nel suo genere trasformando le tribune del Telia Park in banchi di scuola a cielo aperto. Per le prossime sette settimane gli alunni della scuola Øster Farimagsgades studieranno allo stadio.