Falcao ricomincia dal Rayo Vallecano e sceglie la numero 3

SPAGNA

El Tigre torna in Spagna e spiega la sua scelta: “Per mio padre aveva molto significato”

Radamel Falcao è tornato nella Liga, ma El Tigre non vestirà né la maglia del Barça, né quella del Real, né tantomeno quella del ‘suo’ Atletico: a 35 anni l’attaccante colombiano, reduce dall’esperienza con il Galatasaray, ha firmato con il neopromosso Rayo Vallecano e proverà a trascinare il piccolo club di Madrid alla salvezza.

Falcao aveva già firmato con la sua nuova squadra alla fine di agosto (accordo per due anni fino al 30 giugno del 2023) ma, essendo svincolato, il club madrileno se l'è presa comoda e ha depositato il contratto solo qualche giorno fa. Nelle scorse ore poi c’è stata la presentazione ufficiale ed è arrivata un’altra sorpresa: ci si sarebbe aspettati infatti che un bomber di razza come lui scegliesse la maglia numero 9 o comunque qualcosa di molto diverso da quello poi ha effettivamente scelto... il numero 3.

A spiegare le motivazioni della sua scelta è stato lo stesso Falcao: "Sono molto grato che il numero 3 si sia liberato. E ringrazio Fran García per averlo lasciato libero. Per mio padre aveva molto significato, mi trasmetteva la passione per questo sport, giocava con quel numero, è quello che gli piaceva di più e penso non ci sia cosa migliore che giocare con il numero 3 per lui".

L'ex Monaco, Manchester United e Chelsea si appresta quindi a iniziare la sua terza stagione nella Liga. Nelle precedenti due, disputate con la maglia dell'Atletico Madrid, ha segnato un totale di 52 reti (24 reti nella prima, 28 nella seconda).